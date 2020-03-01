Волейболистки «Локомотива» в 1/4 финала Суперлиги обыграли краснодарское «Динамо»

Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали победу в первом матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги против краснодарского «Динамо» со счетом 3:1 (20:25, 25:20, 25:14, 25:14). Ответная игра пройдет на площадке ДС «Янтарный» в Калининграде 7 марта.
Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали победу в первом матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги против краснодарского «Динамо» со счетом 3:1 (20:25, 25:20, 25:14, 25:14). Ответная игра пройдет на площадке ДС «Янтарный» в Калининграде 7 марта.
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