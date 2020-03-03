Экс-гендиректор «Балтики» Гвардис ушел из проекта «Автотора»

Экс-гендиректор «Балтики» Гвардис ушел из проекта «Автотора»
Фото — social.gov39.ru
Все новости по теме: Спорт

Бывший гендиректор футбольного клуба «Балтика» Александр Гвардис перестал заниматься спортивными проектами «Автотора». По сведениям в ЕГРЮЛ, он не руководит «Автотор-Арена» с 27 февраля 2020 года.

Как сообщил «Новому Калининграду» сам Гвардис, он ушёл из холдинга в связи с высокой занятостью. «Это связано с загруженностью в Российском футбольном союзе и в УЕФА», — пояснил бывший руководитель ФК «Балтика».

Исполняющим обязанности гендиректора ООО «Автотор-Арена» стал заместитель Гвардиса Виктор Мартын. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр юрлиц.

Александр Гвардис занимал должность руководителя компании с марта 2019 года. Он курировал проект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке имени А. Космодемьянского. Объект строят с 2014 года.

В апреле 2018 года стало известно, что «Автотор» зарегистрировал свой ФОК в качестве резидента Особой экономической зоны. Всего в рамках проекта было заявлено 137 рабочих мест и объём инвестиций в 900 млн рублей.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter