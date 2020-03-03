Экс-гендиректор «Балтики» Гвардис ушел из проекта «Автотора»

Бывший гендиректор футбольного клуба «Балтика» Александр Гвардис перестал заниматься спортивными проектами «Автотора». По сведениям в ЕГРЮЛ, он не руководит «Автотор-Арена» с 27 февраля 2020 года.



Как сообщил «Новому Калининграду» сам Гвардис, он ушёл из холдинга в связи с высокой занятостью. «Это связано с загруженностью в Российском футбольном союзе и в УЕФА», — пояснил бывший руководитель ФК «Балтика».

Исполняющим обязанности гендиректора ООО «Автотор-Арена» стал заместитель Гвардиса Виктор Мартын. Соответствующая запись внесена в Единый госреестр юрлиц.

Александр Гвардис занимал должность руководителя компании с марта 2019 года. Он курировал проект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке имени А. Космодемьянского. Объект строят с 2014 года.

В апреле 2018 года стало известно, что «Автотор» зарегистрировал свой ФОК в качестве резидента Особой экономической зоны. Всего в рамках проекта было заявлено 137 рабочих мест и объём инвестиций в 900 млн рублей.