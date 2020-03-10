В Калининграде умер бодибилдер и экс-глава филиала ВСК Александр Тимошенко

В Калининграде умер известный бодибилдер, тренер Александр Тимошенко. Спортсмен скончался на 52-м году жизни в ночь на вторник, 10 марта.



«Ушёл Александр Тимошенко, человек, сделавший для бодибилдинга очень много... Скорбим и соболезнования родным», — отметил на своей странице в соцсети Facebook пятикратный чемпион России по бодибилдингу Алексей Беккер. Он уточнил, что у спортсмена оторвался тромб.

В пресс-службе областного Минспорта отметили, что под руководством Александра Тимошенко Антонина Закиева (Лазукова) стала чемпионкой России и Европы по бодифитнесу, выполнив норматив на присвоение звания мастера спорта международного класса. В министерстве также добавили, что спортсмен получил известность в стране и за рубежом «благодаря масштабной судейской, тренерской и репортёрской деятельности в сфере силовых видов спорта».



Александр Тимошенко был судьёй международной категории по бодибилдингу. Ранее он также возглавлял калининградский филиал страховой компании ВСК.