В Калининграде умер бодибилдер и экс-глава филиала ВСК Александр Тимошенко

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В Калининграде умер известный бодибилдер, тренер Александр Тимошенко. Спортсмен скончался на 52-м году жизни в ночь на вторник, 10 марта.

«Ушёл Александр Тимошенко, человек, сделавший для бодибилдинга очень много... Скорбим и соболезнования родным», — отметил на своей странице в соцсети Facebook пятикратный чемпион России по бодибилдингу Алексей Беккер. Он уточнил, что у спортсмена оторвался тромб.

В пресс-службе областного Минспорта отметили, что под руководством Александра Тимошенко Антонина Закиева (Лазукова) стала чемпионкой России и Европы по бодифитнесу, выполнив норматив на присвоение звания мастера спорта международного класса. В министерстве также добавили, что спортсмен получил известность в стране и за рубежом «благодаря масштабной судейской, тренерской и репортёрской деятельности в сфере силовых видов спорта».

Александр Тимошенко был судьёй международной категории по бодибилдингу. Ранее он также возглавлял калининградский филиал страховой компании ВСК.

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