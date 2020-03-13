УЕФА: все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе отменены

Все матчи в соревнованиях УЕФА, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, не состоятся на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении УЕФА, опубликованном в пятницу, 13 марта.



«В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются. Это включает в себя матчи Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, все матчи Лиги Европы, запланированные на 19 марта», — говорится, в частности, в заявлении.

Дальнейшие решения о том, когда отмененные матчи состоятся, будут приняты позднее. Как сообщалось ранее, 17 марта УЕФА проведет экстренное заседание. Ожидается, что по его итогам будет объявлено о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.