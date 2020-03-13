Очевидцы: жители Германии разворачиваются на границе с Калининградской областью

Очевидцы отмечают неоднократные случаи, когда граждане Германии разворачиваются на границе с Калининградской областью и отправляются обратно. Тема обсуждается в профильной группе «ВКонтакте».



По данным очевидцев, въезжающим из Германии предлагается отправиться на двухнедельный карантин в больницу или ехать назад. В абсолютном большинстве случаев путешественники выбирают второй вариант.

Уточнить, могут ли прибывающие из Германии (и других стран «красной» зоны) остановиться для карантина у родственников, «Новому Калининграду» не удалось: пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора оказалась недоступна для комментариев.

В четверг, 12 марта в правительстве сообщили об обязательном двухнедельном карантине для всех приехавших в Калининградскую область из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая.