В компании «Спорт Ин» назвали «плохим» состояние газона на стадионе в Калининграде

В компании «Спорт Ин» назвали «плохим» состояние газона на стадионе в Калининграде
Газон стадиона во время матча Rugby Europe. Виталий Невар / Новый Калининград
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В компании «Спорт Ин», обеспечивавшей эксплуатацию семи стадионов, построенных к ЧМ-2018, до их передачи регионам, назвали «плохим» состояние газона на стадионах «Калининград» и «Ростов Арена» и на примере стадиона в Ростове-на-Дону объяснили причину такого состояния.

«После прохождения зимы 2019/20 годов плохое состояние газона было выявлено только на двух стадионах — „Ростов Арена“ и „Калининград“, где допускалась одна и та же грубая ошибка — пескование поверх существующего газона. На всех других стадионах, где этим не занимались, газоны находятся в хорошем функциональном состоянии», — говорится в официальном сообщении компании.

Главной причиной неудовлетворительного состояния футбольного поля в Ростове-на-Дону, по мнению специалистов «Спорт Ин», стало «внесение избыточного количества песка поверх существующего слоя, что является грубым нарушением технологии обслуживания травяного газона». «В результате указанного нарушения гибридное волокно стабилизации оказалось под слоем лишнего песка, травяное покрытие потеряло устойчивость к нагрузкам и стало „болеть“», — говорится в официальном сообщении компании о «Ростов Арене».

В «Спорт Ин» отметили, что технология обслуживания газона «предписывает проведение процедур реновации», однако из-за передачи стадионов из федеральной собственности в собственность субъектов РФ в период зимней паузы «завершить данную процедуру и передать зеленые поля регионам было невозможно». «Регионы могли самостоятельно принять решения о проведении реновации на основании соответствующих показаний, однако, как считает ФГУП „Спорт-Ин“, на момент передачи полей таких показаний ни на одном из стадионов не было, и данную процедуру следовало бы проводить в период летней паузы в матчах (май-июнь)», — добавили в компании.


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