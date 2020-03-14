«Локомотив» проиграл «Уралочке» в Нижнем Тагиле. Ответная игра пройдет без зрителей

Волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли «Уралочке» в первом матче 1/2 финала российской Суперлиги со счетом 3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 28:26). Игра прошла в субботу, 14 марта, в Нижнем Тагиле.
Команды играют серию до двух побед. В случае обмена победами при равном счете по партиям предусмотрено проведение «золотого» сета до 15 очков.
Ответный матч пройдет в калининградском спорткомплексе «Янтарный» 21 марта без зрителей. Мера по ограничению доступа посетителей на спортивные объекты связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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