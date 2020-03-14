«Локомотив» принял решение сыграть ответный матч 1/2 финала Суперлиги дома без зрителей

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Волейболистки калининградского «Локомотива» проведут ответный матч полуфинала российской Суперлиги против «Уралочки» без зрителей. Об этом сообщается на сайте клуба. Игра пройдет 21 марта в спорткомплексе «Янтарный». Зрителям, уже купившим билеты, предлагается их вернуть. Первый матч полуфинала пройдет в субботу, 14 марта, в Свердловской области.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил о том, что без зрителей пройдет домашний матч «Балтики» против «Армавира» в первенстве Футбольной национальной лиги в воскресенье. Волейбольный «Локомотив», по его словам, мог самостоятельно принять решение по предстоящей игре. «Либо при пустых трибунах, либо, может быть, руководство клуба примет решение провести матч где-нибудь в другом городе», — сказал губернатор.

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Меры по ограничению доступа зрителей на спортивные объекты связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также власти намерены отменить все концерты и сократить общественные мероприятия до минимума.


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