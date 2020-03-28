Федерация волейбола остановила Суперлигу. Волейболистки «Локомотива» стали вторыми

Всероссийская федерация волейбола приняла решение об окончании чемпионатов страны среди мужских и женских команд во всех лигах в связи с распространением на территории России коронавирусной инфекции. Места команд в женской Суперлиге, где выступает «Локомотив — Калининградская область», решено распределить по результатам предварительного этапа.



Команда из Калининграда была лидером турнирной таблицы по ходу предварительного этапа, но в последнем перед плей-офф туре проиграла на выезде «Сахалину», пропустив вперед казанское «Динамо».

В Южно-Сахалинске «Локомотив» был представлен, в основном, игроками «молодёжки». Главный тренер команды Андрей Воронков на игру не полетел.

Таким образом, «Локомотив» вновь занял второе место в открытом чемпионате России по волейболу среди женских команд. В прошлом году калининградки также были вторыми, уступив в финале соперницам из московского «Динамо».