Футболистам «Балтики» понижают зарплату на 20%. В среднем игроки получали по 200 тыс.

Футболистам «Балтики» понижают зарплату на 20% в связи с приостановкой спортивного сезона. Сообщение об этом в четверг, 2 апреля, распространила пресс-служба клуба.



«Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды „Балтика“ приняли решение о понижении своей заработной платы на 20%, в связи с приостановкой спортивного сезона. Балтийцы понимают, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб. ФК „Балтика“ — народная команда, и мы переживаем это нелёгкое время вместе с вами», — говорится в сообщении.