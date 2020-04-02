Футболистам «Балтики» понижают зарплату на 20%. В среднем игроки получали по 200 тыс.

Футболистам «Балтики» понижают зарплату на 20% в связи с приостановкой спортивного сезона. Сообщение об этом в четверг, 2 апреля, распространила пресс-служба клуба.
«Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды „Балтика“ приняли решение о понижении своей заработной платы на 20%, в связи с приостановкой спортивного сезона. Балтийцы понимают, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб. ФК „Балтика“ — народная команда, и мы переживаем это нелёгкое время вместе с вами», — говорится в сообщении.Средняя зарплата в футбольном клубе «Балтика» составляет 200 тысяч рублей. Об этом ранее рассказал генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев в эфире подкаста «Балтийцы». Отвечая на вопрос журналиста, он добавил, что максимальная зарплата составляет 350 тысяч. Ее получают пятеро — шестеро человек в команде.
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