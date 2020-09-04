Месси объявил, что остается в клубе «Барселона»

Месси объявил, что остается в клубе «Барселона»
Лионель Месси. Lluís from Sabadell (Barcelona), España - LFS_14039 / Wikimedia Commons (CC BY 2.0) (cropped)
Все новости по теме: Спорт

Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявил, что останется в составе команды. Ранее футболист сообщал о своем намерении покинуть «Барселону». Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на портал goal.com.

«Я был уверен, что могу уйти. Президент (Хосеп Бартомеу — примечание «Ъ») всегда говорил, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти — это заплатить отступные в размере €700 млн, а это невозможно«,— сказал футболист в интервью goal.com.

В конце августа Лионель Месси объявил о своем желании покинуть «Барселону». В клубе заявили, что не собираются отпускать капитана команды, ссылаясь на отсутствие юридических оснований для расторжения контракта. Согласно его условиям, нападающий сможет покинуть клуб только за €700 млн или при желании «Барселоны» вести переговоры по продаже. Соглашение футболиста и «Барселоны» заключено до конца сезона-2020/21. Отец Лионеля Месси Хорхе раскритиковал руководство как «Барселоны», так и Испанской лиги за сообщения, что Месси может уйти из команды только за €700 млн.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter