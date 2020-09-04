Месси объявил, что остается в клубе «Барселона»

Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявил, что останется в составе команды. Ранее футболист сообщал о своем намерении покинуть «Барселону». Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на портал goal.com.



«Я был уверен, что могу уйти. Президент (Хосеп Бартомеу — примечание «Ъ») всегда говорил, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет. Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти — это заплатить отступные в размере €700 млн, а это невозможно«,— сказал футболист в интервью goal.com.