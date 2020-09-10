Калининградский боец победил ученика Нурмагомедова-старшего нокаутом

Калининградский боец MMA Иван Еременко одержал победу нокаутом над россиянином Магомедом Аль-Абдуллой в поединке категории до 61,2 кг на турнире памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC.
Как пишет «Спорт-Экспресс», Аль-Абдулла является учеником Нурмагомедова-старшего. Это поражение стало для бойца первым в карьере. В свою очередь, для Еременко победа стала десятой в карьере.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова проходил в Москве.
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