«Балтика» снова проиграла «Велесу» (видео)

Калининградская «Балтика» со счетом 1:2 проиграла московскому клубу «Велес» в домашнем для себя матче первенства ФНЛ.



Пропустив два гола в первом тайме, во второй половине встречи балтийцы смогли отыграть лишь один (Наилсон). Потерпев поражение, команда с 17 очками опустилась на 4 место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что для «Балтики» это поражение от «Велеса» стало уже вторым. В августе дебютант ФНЛ выбил калининградскую команду из Кубка России, разгромив её в Москве.