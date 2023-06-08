ФК «Балтика» заключил контракт с опорным полузащитником из Португалии

ФК «Балтика» заключил контракт с опорным полузащитником из Португалии
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Футбольный клуб «Балтика» заключил контракт с 24-летним португальским опорным полузащитником Жоао Ламейра. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Ламейра — воспитанник академии «Фейренсе». Пять сезонов провел в системе «Порту». Выступал за «Порту Б», «Лейрию», «Коимбру», «Реал СК». В 2016 году выиграл юношеский чемпионат Европы U17 в составе сборной Португалии.

Два минувших сезона провел в «Торренсе» во второй португальской лиге. В сезоне 22/23 в его активе 35 матчей и 4 результативные передачи (1+3). Трудовое соглашение с ним подписано на 3 года.

«Мы рады приветствовать Жоао в дружной семье Балтийцев!», — говорится в сообщении. 

В завершающемся сезоне Первой лиги «Балтика» обеспечила себе досрочный выход в Премьер-лигу. В турнирной таблице команда заняла второе место, лидером стал футбольный клуб «Рубин» (Казань). «Балтика» попала в высший футбольный дивизион России впервые с 1998 года.

Накануне в Калининграде региональные власти подписали соглашение с госкорпорацией «Ростех», которая станет генеральным спонсором клуба. Домашний стадион «Балтики», который сейчас называется «Калининград», получит наименование «Ростех-Арена».



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