Власти хотят построить центр адаптивного спорта на улице Энергетиков

Власти хотят построить центр адаптивного спорта на улице Энергетиков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на ул. Энергетиков хотят построить центр адаптивного спорта. Об этом в среду, 14 июня, на заседании профильного комитета областного Заксобрания, сообщила вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко.

«У нас есть участок под строительство спортивного объекта в Балтрайоне — это улица Энергетиков. И там мы планируем сейчас приступить к проектированию центра адаптивного спорта, чтобы появился такой специализированный [спорткомплекс]», — рассказала Ищенко.

​​В апреле городские власти заявили, что в Московском районе Калининграда в ближайшее время не планируется строительство спортивных комплексов, так как финансы муниципалитета ограничены. При этом чиновники отметили, что Генпланом Калининграда до 2035 года предусмотрено строительство спортивного объекта на улице Энергетиков, однако это «отдалённая перспектива».

В 2017 году власти региона рассказали о намерении создать единый центр адаптивных видов спорта. Это планировали сделать путем реорганизации системы управления спортивными учреждениями для инвалидов: на базе спортивного клуба инвалидов и спортшколы олимпийского резерва должна появиться одна крупная структура.

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