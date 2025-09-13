На проект «Центра адаптивного спорта» в Калининграде выделяют 44,4 млн рублей

На разработку проектной и рабочей документации для строительства «Центра адаптивного спорта» в Калининграде выделяют более 44 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Строительство запланировано на ул. Энергетиков. К поиску подрядчика готовится ГБУ «Спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». Полный объём финансового обеспечения — 44 402 300 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2017 году власти региона рассказали о намерении создать единый центр адаптивных видов спорта. Проект планировали реализовать путём реорганизации системы управления спортивными учреждениями для инвалидов. На базе спортивного клуба инвалидов и спортшколы олимпийского резерва должна была появиться одна крупная структура.

О том, что центр адаптивного спорта хотят построить на ул. Энергетиков, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила в июне 2023 года.

Как уточняла ранее Елена Дятлова, на ул. Энергетиков есть порядка десяти гектаров земли, которые находятся в областной собственности под строительство центра адаптивных видов спорта. «В самое ближайшее время, мы разговаривали об этом с Ищенко Натальей Сергеевной, коллеги из министерства спорта объявят о разработке проектной документации данного физкультурно-оздоровительного комплекса, который должен появиться в этом микрорайоне. 2025 — 2026 год — разработка проектной документации, дальше — принятие решения по строительству», — отмечала Дятлова.

По её словам, в районе улицы Левитана в Калининграде в рамках осуществления масштабного инвестиционного проекта должны появиться новые социальные объекты. Также запланировано благоустройство нескольких улиц, включая пешеходный бульвар.