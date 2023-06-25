Первые два матча — на выезде: опубликован календарь игр «Балтики» в премьер-лиге

Первые два матча — на выезде: опубликован календарь игр «Балтики» в премьер-лиге
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Опубликован календарь игр предстоящего сезона Российской премьер-лиги. Для калининградского футбольного клуба «Балтика» он начнётся встречей с «Сочи» на выезде 21-23 июля. Второй матч со «Спартаком» калининградцы также проведут не дома 28-30 июля.

«„Рубин“ и „Балтика“ начнут сезон гостевыми матчами, так как на домашних стадионах этих клубов необходимо протестировать систему идентификации болельщиков», — поясняется на сайте РПЛ.

Первая домашняя игра для «Балтики» должна пройти 4-6 августа. Калининградцы встретятся с воронежским «Факелом». Полностью посмотреть календарь матчей балтийцев можно на сайте калининградского клуба. Точные даты игр станут известны позже.

«Если так составлен календарь, то ничего уже не сделать, нужно просто это принять и готовиться. Да, это будет серьёзно. И игра со „Спартаком“ будет тяжелой, но я думаю, что мы справимся со всем давлением и ответственностью, и мы подойдём к этому матчу во всеоружии», — прокомментировал итоги жеребьёвки вице-капитан «Балтики» Ян Казаев.

Также состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России. Балтийцы попали в группу C, где встретятся с «Зенитом», «Ахматом» и ФК «Крылья Советов»

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