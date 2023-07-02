В Полесске из-за непогоды отменили муниципальные соревнования на пляже

В Полесске из-за плохих погодных условий отменили муниципальные соревнования, которые должны были пройти в воскресенье, 2 июля. Информация об этом размещена в официальном паблике округа в «ВКонтакте»



«Погода с утра не радует. К сожалению, из-за этого пришлось отменить проведение муниципальных соревнований, запланированных сегодня на территории городского пляжа», — говорится в сообщении.

Соревнования по волейболу, гиревому спорту и дартсу должны были стартовать 2 июля в 11:00 на территории городского пляжа в Полесске.