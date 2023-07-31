В ФК «Балтика» не обнаружили связи с футболом в инциденте с болельщиками в Москве

У футбольного клуба «Балтика» нет информации о том, что инцидент с участием болельщиков в Москве связан с футболом. Об этом заявил гендиректор организации Кирилл Волженкин в эфире «Матч ТВ».



«Наши болельщики были без атрибутики. Автобус, на котором они приехали, тоже никак не выделялся. Люди, которые совершили нападение, по нашей информации, также никакой атрибутикой не обладали», — сказал Волженкин в эфире программы «Громко».

По его словам, болельщики «уже отмылись от зеленки» и готовы идти на матч, чтобы поддержать «Балтику». Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.

«Эпизод максимально неприятный для нас. Узнали о случившемся ночью. Это группа болельщиков — наш так называемый бизнес‑клуб, мы с прошлого года стали организовывать для них выезды на матчи „Балтики“. После вчерашней прогулки на теплоходе они возвращались в отель и подверглись нападению», — добавил гендиректор ФК «Балтика».