В Москве облили зеленкой болельщиков «Балтики»

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В Москве у пятизвездочного отеля Hyatt облили зеленкой болельщиков «Балтики». ЧП произошло вечером 30 июля, факт нападения «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе футбольного клуба «Балтика».

«Полиция была на месте, сейчас ищут нападавшего», — сообщили в пресс-службе.

Видеокадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал Mash (их подлинность подтвердили в пресс-службе футбольного клуба), на них один из пострадавших сообщает, что «ничего не понял». «Это „спартаковцы“ что ли? — спрашивает он. — Впервые так с калининградцами обошлись. [У меня] рука зеленая. „Скорая“ подъехала, ребята отдыхают. Давайте посмотрим на зеленые лица».

По опубликованному ролику видно, что пострадали как минимум пять человек.

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