«Балтика» обыграла «Ахмат» на грозненском стадионе

«Балтика» обыграла «Ахмат» на грозненском стадионе
Фото: пресс-служба ФК Балтика
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Домашний матч «Ахмата» против «Балтики» стал для хозяев неудачным — со счётом 0:2 победили калининградцы. Две недели назад грозненская команда начала свой путь на турнире с гостевого поражения от «Зенита».

После первого тайма «Балтика» ушла на перерыв в плюсе. Единственный мяч в свои ворота на 44‑й минуте забил защитник «Ахмата» Андрей Семенов.

В начале второго тайма калининградцы заработали предупреждение — защитник Жоау Ламейра получил жёлтую карточку за грубую игру, завалив на газон убегавшего Дивановича. Через пять минут нарушителя заменил Никола Радмановац.

Второй тайм был еще напряженнее. На 62-й минуте из штрафной отправил мяч створ ворот нападающий «Балтики» Дмитрий Барков. Через пару минут после гола нарушил правила уже полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев.

Несмотря на прессинг со стороны хозяев, отыграться им не удалось, зато на 75-й минуте во время борьбы за мяч получил удар в висок балтиец Иван Остойич. Не получилось хозяевам забить и в добавленное время.

Напомним, что на минувших выходных подопечные Сергея Игнашевича принесли клубу первую за 25 лет победу в высшем дивизионе страны, обыграв «Факел».

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