«Балтика» одержала первую победу в Премьер-лиге

Калининградская «Балтика» провела первый домашний матч после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и одержала победу. Игра завершилась со счетом 2:1.



Встреча прошла на стадионе «Ростех Арена», который официально получил это название, в присутствии свыше 11,5 тысяч болельщиков.

Сначала Василий Чернов из «Факела» забил автогол, затем гости сравняли счет. После перерыва на 48 минуте победный гол забил игрок калининградской команды Тамерлан Мусаев.

Таким образом, «Балтика» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 3 очка по итогам трех туров.

Следующую игру балтийцы проведут в Грозном, где 10 августа встретятся с клубом «Ахмат» в рамках Кубка России. В следующем туре РПЛ «Балтика» на выезде 13 августа встретится с московским «Динамо».