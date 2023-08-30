«Балтика» на домашней арене обыграла «Зенит»

«Балтика» на домашней арене обыграла «Зенит»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Матч «Балтики» с «Зенитом» закончился со счетом 1:0 в пользу калининградской команды.

На 43-й минуте игры Энрикес Иттура забил головой из штрафной в створ ворот. Анхело Энрикес был первым на добивании и с двух метров вогнал мяч в сетку.

Игра состоялась в рамках третьего тура Кубка России прошла 30 августа на «Ростех Арене». Групповой этап Кубка России «Балтика» начала с двух выездных побед — над «Крыльями Советов» (3:2) и «Ахматом» (2:0). «Зенит» также обыграл самарскую и грозненскую команды со счётом 1:0 и 2:0 соответственно.

ФК «Балтика» одержал третью победу и с девятью очками возглавляет таблицу группы С, «Зенит» набрал шесть очков и теперь занимает второе место. В следующем туре калининградский клуб сыграет 19 сентября дома с «Крыльями Советов» из Самары.

В таблице другого турнира — Российской премьер-лиги — «Балтика» находится в числе аутсайдеров.

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