«Балтика» на домашней арене обыграла «Зенит»

Матч «Балтики» с «Зенитом» закончился со счетом 1:0 в пользу калининградской команды.



На 43-й минуте игры Энрикес Иттура забил головой из штрафной в створ ворот. Анхело Энрикес был первым на добивании и с двух метров вогнал мяч в сетку.



Игра состоялась в рамках третьего тура Кубка России прошла 30 августа на «Ростех Арене». Групповой этап Кубка России «Балтика» начала с двух выездных побед — над «Крыльями Советов» (3:2) и «Ахматом» (2:0). «Зенит» также обыграл самарскую и грозненскую команды со счётом 1:0 и 2:0 соответственно.

ФК «Балтика» одержал третью победу и с девятью очками возглавляет таблицу группы С, «Зенит» набрал шесть очков и теперь занимает второе место. В следующем туре калининградский клуб сыграет 19 сентября дома с «Крыльями Советов» из Самары.