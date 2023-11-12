В футбольном клубе «Балтика» сменился спортивный директор

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Исмаил Ибрагимов покинул пост спортивного директора футбольного клуба «Балтика». Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на генерального спонсора команды — госкорпорацию «Ростех», эту должность занял Армен Маргарян. Ранее он работал в «Зените», «Локомотиве», «Крыльях Советов» и «Пари НН».

«Исмаил Ахмедович вместе с командой проделал большую работу, результатом которой стал долгожданный выход „Балтики“ в Российскую премьер‑лигу. Возвращения клуба в элиту отечественного футбола в Калининграде ждали 25 лет. Однако, к сожалению, в РПЛ команда показывает не тот результат, на который, уверен, способна команда и который ожидают болельщики. В связи с этим мы приняли решение внести изменения в спортивном блоке клуба», — сказал председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников.

В воскресенье, 12 ноября, «Балтика» сыграла вничью с нижегородской командой «Пари НН» в выездном матче 15‑го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 0:0. «Балтика» впервые в сезоне набрала очки на выезде, сейчас она занимает 14‑е место в турнирной таблице РПЛ.

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