В футбольном клубе «Балтика» сменился спортивный директор

Исмаил Ибрагимов покинул пост спортивного директора футбольного клуба «Балтика». Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на генерального спонсора команды — госкорпорацию «Ростех», эту должность занял Армен Маргарян. Ранее он работал в «Зените», «Локомотиве», «Крыльях Советов» и «Пари НН».

«Исмаил Ахмедович вместе с командой проделал большую работу, результатом которой стал долгожданный выход „Балтики“ в Российскую премьер‑лигу. Возвращения клуба в элиту отечественного футбола в Калининграде ждали 25 лет. Однако, к сожалению, в РПЛ команда показывает не тот результат, на который, уверен, способна команда и который ожидают болельщики. В связи с этим мы приняли решение внести изменения в спортивном блоке клуба», — сказал председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников.