Бросил стакан в сектор фанатов «Балтики»: суд оштрафовал болельщика «Зенита» в Петербурге

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика футбольного клуба «Зенит» Александра Рыбалкина, который кинул пластиковый стаканчик в сторону сектора фанатов ФК «Балтика» в ходе кубковой встречи между командами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.



Болельщика привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Размер штрафа составил 3000 рублей.

3 октября 2023 года Рыбалкин находился на стадионе «Газпром Арена» и смотрел футбольный матч в рамках группового этапа Кубка России. С трибуны сектора 207 он бросил пластиковый стакан с пивом в сторону зрителей сектора 106, уточнили в пресс-службе судов. На судебное заседание болельщик не явился, решение было принято без него.