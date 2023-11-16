Умер экс-президент и бывший наставник ФК «Балтика»

В возрасте 76 лет ушёл из жизни экс-президент и бывший главный тренер калининградской «Балтики» Корней Шперлинг. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

С 1992 по 1994 годы Корней Шперлинг являлся наставником «Балтики», которая при его управлении сумела добиться перехода в Первую лигу. С 1994 по 1996 год он руководил калининградским клубом и в тандеме с главным тренером балтийцев Леонидом Ткаченко и вывел команду в Высшую лигу, где в дебютном сезоне коллектив занял седьмое место.

Кроме «Балтики» Шперлинг в разные периоды тренировал «Иртыш», «Уралмаш», ставропольское «Динамо» и другие команды. Он являлся кандидатом педагогических наук.