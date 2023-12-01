После матча «Балтики» и «Спартака» в РПЛ решили использовать цветные мячи во время снегопадов

В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) решили использовать мячи ярких цветов во время снегопада. Об этом сообщает Business FM.

Это решение принято в результате ситуации, сложившейся во время игры калининградской «Балтики» с московским «Спартаком». Во время матча начался обильный снегопад, из-за чего белый мяч был плохо заметен на заснеженном газоне «Ростех Арены».

«Клубы поддержали предложение Лиги и проголосовали за изменения в техническом регламенте в части возможности использования по решению судьи зимнего мяча контрастного цвета, отличающегося от официального игрового мяча сезона-2023/2024», — сообщает интернет-издание.

Как выяснилось, во время игры «Балтики» со «Спартаком» не было возможности использовать цветной мяч, так как в РПЛ было принято решение играть мячами компании Nike, которая не производит цветные мячи для открытой продажи, а делает их только под заказ. РПЛ приобретает продукцию Nike по параллельному импорту, поэтому возможности использовать яркий мяч не было, сообщает «Матч-ТВ».

Напомним, игра между «Балтикой» и «Спартаком» прошла на калининградской «Ростех Арене» в прошлую субботу, 25 ноября, матч завершился со счетом 2:0 в пользу московской команды.

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