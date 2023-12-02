«Балтика» сыграет с «Факелом» в Воронеже 2 декабря

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В Воронеже состоится заключительный выездной матч для футбольного клуба «Балтика» в этом году. В субботу, 2 декабря балтийцы сыграют с «Факелом» в рамках Российской премьер-лиги.

Игра пройдёт на центральном стадионе профсоюзов. Начало матча — в 13:00 по калининградскому времени. Посмотреть игру можно в кинотеатре ТРЦ «Европа».

Как сообщает «Спорт-экспресс», «Факел» тренера Сергея Ташуева занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Балтика» Сергея Игнашевича находится на 15-й строчке с 12 баллами.

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