ОКР отказался финансово поддерживать спортсменов с нейтральным статусом

Олимпийский комитет России (ОКР) не станет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, пишет ТАСС.



«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — сказал Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Позднее МОК сообщил, что лицензии для участия в Играх получили шесть спортсменов из РФ и Белоруссии. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.