Муса Евлоев стал четырехкратным чемпионом России по греко-римской борьбе

Муса Евлоев стал четырехкратным чемпионом России по греко-римской борьбе
Муса Евлоев. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Муса Евлоев взял «золото» на чемпионате РФ по греко-римской борьбе в категории до 97 кг. Соревнования проходили в Наро-Фоминске с 17 по 21 января, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

«Я думаю, что это был самый сложный турнир в моей жизни. Обычно мы за полгода или даже за год просчитываем подготовку к ключевым стартам, а здесь у меня на все ушло буквально три месяца после двухлетней паузы (Евлоев приостановил спортивную карьеру из-за череды травм и реабилитационного периода — прим. „Нового Калининграда“). Тяжело прошел чемпионат России, но сейчас я уже немного форму набрал, куда тяжелее было на чемпионате Москвы, на сборах. Представьте, поначалу я работал с ребятами, которые выступают в весе до 77 или 87 кг, со своим весом даже не становился. Но я вернулся на ковер с пониманием, что уже в январе я буду бороться, а просто так тренироваться смысла нет — как я вам уже говорил до Нового года, проиграть я не боюсь, но очень это не люблю», — заявил Муса Евлоев в беседе с корреспондентом Wrestrus.

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На чемпионате РФ в Наро-Фоминске Муса Евлоев представлял Москву, также уроженец Ингушетии продолжает защищать честь и Калининградской области. В августе 2021 года он стал победителем Олимпиады в Токио. 

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