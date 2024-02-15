«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо»

В четверг, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между «Балтикой» и махачкалинским «Динамо». Калининградский футбольный клуб одержал победу со счётом 2:1. Игра прошла в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, сообщила пресс-служба «Балтики».



Счёт был открыт на второй минуте матча. Махачкалинцы вышли вперёд благодаря голу Сердера Сердерова. Калининградцы ответили на 50 минуте. Мяч в ворота соперников отправил нападающий Сергей Пряхин. На 127 минуте «Балтика» вышла вперёд после гола защитника Александра Осипова. Встреча прошла в формате три тайма по 45 минут.

3 февраля «Балтика» обыграла тольяттинский «Акрон» со счётом 5:3.

«Балтика» занимает 15 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона — 2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей.