Власти выделяют деньги на завершение реконструкции стадиона в Советске

На завершение реконструкции стадиона «Красная звезда» в Советске планируют направить 56 млн рублей. Общая стоимость контракта по этому объекту оценивается в 286,6 млн. Анонс по выбору подрядчика на аукционе власти выложили на сайте областного Центра торгов.
Финансирование реконструкции предусмотрено в 2024 году. Перечень работ, которые предстоит выполнить новому подрядчику, не приводится.
Договор с предыдущим подрядчиком расторгли в сентябре 2022 года, одной из причин стало неоднократное нарушение сроков. После этого, как сообщала муниципальная газета «Вестник», власти провели независимую строительно-техническую экспертизу, скорректировали сметную документацию и получили положительное заключение повторной госэкспертизы.Арену построили в Тильзите в 1930 году. До реконструкции последние капитальные работы на ней проводились более полувека назад. При проведении работ весной 2022 года на стадионе обнаружили десяток мин времён Великой Отечественной войны. Тогда же горожане выступили против вырубки деревьев. Сообщалось, что после корректировки проектно-сметной документации удастся сохранить около 30 деревьев. Летом того же года советчане записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили главу государства остановить вырубку возле стадиона «Красная звезда».