Власти выделяют деньги на завершение реконструкции стадиона в Советске

На завершение реконструкции стадиона «Красная звезда» в Советске планируют направить 56 млн рублей. Общая стоимость контракта по этому объекту оценивается в 286,6 млн. Анонс по выбору подрядчика на аукционе власти выложили на сайте областного Центра торгов.



Финансирование реконструкции предусмотрено в 2024 году. Перечень работ, которые предстоит выполнить новому подрядчику, не приводится.

Договор с предыдущим подрядчиком расторгли в сентябре 2022 года, одной из причин стало неоднократное нарушение сроков. После этого, как сообщала муниципальная газета «Вестник», власти провели независимую строительно-техническую экспертизу, скорректировали сметную документацию и получили положительное заключение повторной госэкспертизы.