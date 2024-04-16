«Балтика» проиграла ЦСКА во втором полуфинале пути РПЛ Кубка России

«Балтика» проиграла ЦСКА во втором полуфинале пути РПЛ в Кубке России и вылетела в путь регионов. Игра прошла в Москве и завершилась 2:0 в пользу армейцев.

Калининградцы начали бодро, однако в середине первого тайма неосторожно сыграли в своей штрафной площади. Подошедший к пенальти форвард москвичей Фёдор Чалов на 35 минуте уверенно реализовал одиннадцатиметровый, плотно ударив под левый нижний угол ворот балтийцев. Буквально через две минуты полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев оказался первым на подборе мяча и удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме «Балтика» выглядела наравне с мастеровитыми оппонентами, однако опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева не создала.

Теперь калининградцы продолжат выступление в Кубке России в пути регионов. Ближайший матч балтийцев состоится в субботу. В рамках 24 тура российской Премьер-лиги коллектив Сергея Игнашевича примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

