«Балтика» в среду на выезде сыграет с «Краснодаром»

«Балтика» в среду на выезде сыграет с «Краснодаром»
Фото: ФК «Балтика»
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«Балтика» в следующем матче российской Премьер-лиги сыграет в гостях против «Краснодара». Встреча перенесённого 21 тура чемпионата страны состоится в среду, 24 апреля.

Команды должны были встретиться ещё в середине марта, однако футбольный уик-энд перенесли на месяц из-за выборов президента РФ. В последний раз «Балтика» и «Краснодар» играли между собой осенью в Калининграде — 21 октября выявить победителя не удалось: 2:2.

На данный момент балтийцы борются за выживание в элитном дивизионе России и располагаются на 14 строчке, дающей право остаться в РПЛ через стыковые матчи с командами Первой лиги. До спасительного 12 места команде Сергея Игнашевича не хватает 3 очков — сейчас их 23. Столько же баллов у конкурента калининградцев «Урала», с которым «Балтике» ещё предстоит сыграть в Екатеринбурге. «Краснодар» сейчас занимает вторую позицию первенства, имея в своём активе 46 баллов.

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