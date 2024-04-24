«Балтика» в равной борьбе уступила «Краснодару»

«Балтика» в равной борьбе уступила «Краснодару»
Фото: ФК «Балтика»
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«Балтика» уступила «Краснодару» в матче перенесённого 21 тура российской Премьер-лиги. Игра прошла в среду, 24 апреля, в Краснодаре и закончилась со счётом 3:2, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Первыми отличились футболисты «быков». На 31 минуте после удара из-за пределов штрафной калининградский вратарь Евгений Латышонок не сумел зафиксировать мяч, тот отскочил к набегающему Джону Кордобе, и нападающий хозяев перекинул кипера балтийцев. Потом краснодарцы забили в начале второго тайма. Сделал это полузащитник Эдуард Сперцян, пробежав с мячом практически всё поле, прокинув его между ног нашему защитнику Фернандесу и катнув мимо Латышонка. Тут же «Балтика» отыграла один гол: на 58 минуте после красивой комбинации передачу замкнул Данила Козлов. Через ещё 3 минуты «Краснодар» восстановил преимущество в два мяча. Всё тот же Джон Кордоба переиграл наших защитников на угловом и послал снаряд мимо вратаря балтийцев. Под конец встречи Данила Козлов оформил дубль, однако на большее парней Игнашевича не хватило.

По итогам 25 туров у «Балтики» в активе 23 очка и 14 строчка чемпионата. Снизу калининградцев поджимает грозненский «Ахмат», у которого столько же баллов и игра в запасе. Следующий матч балтийцы проведут дома. В воскресенье, 28 апреля, на «Ростех Арену» приедет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

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