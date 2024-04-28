«Балтика» обыграла ЦСКА в Калининграде

Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл московский ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Матч прошёл на стадионе «Ростех Арена» и закончился со счётом 3:1.



Голы пришлись на вторую половину встречи. На 50-й минуте защитник «Балтики» Роберто Фернандес столкнулся с игроком армейцев, за что судья назначил пенальти в ворота москвичей. Подошедший к точке экс-игрок ЦСКА Кристиян Бистрович уверенно реализовал удар. Второй гол балтийцев забил Алекс Фернандес, пробив именитого голкипера москвичей и сборной России Игоря Акинфеева из-за пределов штрафной площади на 77-й минуте. Третий мяч команде Сергея Игнашевича принёс Кирилл Капленко, также приложившись по снаряду с 20 метров уже под конец встречи. На 90-й минуте армейцы смогли уйти от разгрома: после долгого разбирательства с видеоповторами судья посчитал, что мяч после удара полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова пересёк линию ворот Евгения Латышонка.

Таким образом, «Балтика» набрала 26 очков, временно покинула зону стыковых матчей и расположилась на 12-й строчке таблицы, потеснив екатеринбургский «Урал». Следующий матч калининградцы проведут на выезде. 2 мая в рамках полуфинала пути регионов Кубка России балтийцы сыграют с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 (0+).