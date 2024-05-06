«Балтика» забила «Уралу» самый быстрый гол нынешнего сезона в Премьер-лиге

«Балтика» забила «Уралу» самый быстрый гол нынешнего сезона в Премьер-лиге
Виталий Лисакович. Фото: скриншот из телеграм-канала ФК «Балтика»

«Балтика» в матче с екатеринбургским «Уралом» забила самый быстрый гол всего сезона российской Премьер-лиги 2023/2024. Игра проходит в понедельник, 6 мая, в Екатеринбурге

Мяч в ворота «Урала» забил нападающий Виталий Лисакович. Он сделал это на 16 секунде матча — в первой же атаке сразу после стартового свистка. «Это самый быстрый гол в РПЛ с октября 2022 года, когда Олакунле Олусегун забил на 8-й секунде матча против „Ростова“», — сообщает официальный русскоязычный канал спортивной статистики Opta Sports.

По состоянию на 15:15 счёт в матче 1:1, передаёт корреспондент «Нового Калининграда». «Урал» сравнял цифры на табло усилиями нападающего Алексея Каштанова на 19 минуте с пенальти.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter