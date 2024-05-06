«Балтика» забила «Уралу» самый быстрый гол нынешнего сезона в Премьер-лиге

«Балтика» в матче с екатеринбургским «Уралом» забила самый быстрый гол всего сезона российской Премьер-лиги 2023/2024. Игра проходит в понедельник, 6 мая, в Екатеринбурге

Мяч в ворота «Урала» забил нападающий Виталий Лисакович. Он сделал это на 16 секунде матча — в первой же атаке сразу после стартового свистка. «Это самый быстрый гол в РПЛ с октября 2022 года, когда Олакунле Олусегун забил на 8-й секунде матча против „Ростова“», — сообщает официальный русскоязычный канал спортивной статистики Opta Sports.

По состоянию на 15:15 счёт в матче 1:1, передаёт корреспондент «Нового Калининграда». «Урал» сравнял цифры на табло усилиями нападающего Алексея Каштанова на 19 минуте с пенальти.