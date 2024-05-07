Контрольно-дисциплинарный комитет РФС намерен рассмотреть слова Игнашевича

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич назвал позорным судейство в матче его команды и «Урала». Это станет предметом рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, заявил его глава Артур Григорьянц в интервью «Спорт-Экспрессу».



Игра прошла в понедельник, 6 мая, в Екатеринбурге в рамках 27 тура российской Премьер-лиги и завершилась победой хозяев — 2:1. После матча главный тренер «Балтики» в эфире федерального телеканала «Матч! Премьер» раскритиковал работу судьи. «Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные. Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ», — заявил тренер, его слова также приводит «Спорт-Экспресс».

В ответ на это глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что действия Игнашевича и его помощника рассмотрит комиссия по этикету. «По матчу „Урал“ — „Балтика“ рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера гостей Артема Булойчика, это его третье нарушение в сезоне. И по материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента РФС по итогам флеш-интервью главного тренера „Балтики“ Сергея Игнашевича после игры. Тренер приглашен на заседание», — отметил футбольный чиновник.

После гостевого поражения от «Урала» «Балтика» усложнила свое положение в борьбе за место в РПЛ. После 27 туров калининградцы находятся на 15 месте с 26 очками (это зона прямого вылета), а при победе в Екатеринбурге место было бы 10-м. В трех оставшихся уик-эндах Премьер-лиги балтийцы дома встретятся с московскими "Динамо«и «Локомотивом», а между этими играми должны съездить к «Ростову». До этого в чемпионате калининградцы смогли заработать очки только в матче с южанами (1:1 в Калининграде), а двум московским командам в первом круге РПЛ проиграли: динамовцам со счётом 2:0, железнодорожникам — 3:2.

Максимальное количество очков, которое теперь могут набрать бело-синие — 35. В этом случае они поднимутся на 10 строчку таблицы, но при условии, что прямые конкуренты в борьбе за выживание — «Факел», «Урал», «Оренбург», «Пари НН» и «Ахмат» — свои матчи проиграют. Их календарь следующий:

«Факел» сыграет с «Уралом», «Локомотивом» и «Ахматом»;

«Урал» — с «Факелом», «Оренбургом» и ЦСКА;

«Оренбург» — с «Локомотивом», «Уралом», «Спартаком»;

«Пари НН» — с «Сочи», ЦСКА, «Крыльями Советов»;



«Ахмат» — с «Крыльями Советов», «Зенитом», «Факелом».

При этом «Балтика» сохраняет шансы на Кубок России. Ранее в полуфинале Пути регионов калининградцы выбили из него тот же «Ростов» в гостях. Теперь в финале сетки они встретятся с московским «Спартаком», где оспорят право сыграть в решающем матче на главном стадионе страны — «Лужники». Игра состоится 16 мая на «Ростех Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:45 (0+)