«Балтика» в субботу днём сыграет заключительный матч сезона Премьер-лиги

Калининградская «Балтика» в субботу проведёт свой заключительный матч сезона российской Премьер-лиги. Соперником по домашнему матчу для бело-синих станет московский «Локомотив». Встреча 30 тура РПЛ начнётся в 15:30 (0+).

Игра станет решающей для коллектива Сергея Игнашевича. Для попадания в зону стыковых матчей балтийцам необходимо побеждать и ожидать поражений «Факела» и «Пари НН» в своих матчах. Тогда три команды сравняются по очкам, однако из-за регламента Премьер-лиги в переходных матчах сыграют именно калининградцы: «Балтика» ни разу в сезоне не проиграла этим двум клубам.

Сейчас у бело-синих в активе 26 турнирных баллов и 15 место таблицы. После встречи 30 тура РПЛ балтийцы приступят к подготовке к финалу Кубка России, который пройдёт 2 июня на главной спортивной арене России — стадионе «Лужники» в Москве.