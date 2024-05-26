Игнашевич о своём будущем в «Балтике»: всё решится в ближайшее время

Будущее Игнашевича в качестве тренера калининградской «Балтики» определится в ближайшее время. Об этом заявил сам тренер команды на послематчевой пресс-конференции после матча с московским «Локомотивом».

Его спросили, планирует ли он остаться в качестве тренера балтийцев. «Сегодня-завтра, в ближайшие день-два мы закроем этот вопрос и объявим», — коротко рассказал Игнашевич. На вопрос, хотел бы он сам задержаться в «Балтике», менеджер отвечать не стал.

В субботу, 25 мая, калининградцы дома уступили московскому «Локомотиву» в решающем матче за сохранение прописки в Премьер-лиге со счётом 1:3 и заняли итоговое 15 место в чемпионате. Таким образом, следующий сезон балтийцы проведут в Первой лиге, откуда поднялись в РПЛ весной 2023 года. В воскресенье, 2 июня, «Балтика» в финале Кубка России по футболу встретится с петербургским «Зенитом» в «Лужниках». Начало встречи — в 17:00 (0+).