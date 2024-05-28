СМИ: Игнашевич принял решение покинуть «Балтику» после финала Кубка России

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть команду после финального матча Кубка России, в котором калининградцы сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Чемпионат».



По информации источника, решение об уходе принял сам Игнашевич, и о нем он уже сообщил игрокам «Балтики».

По итогам чемпионата РПЛ клуб из Калининграда занял 15-е место и в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге. Но в Кубке России команда сумела дойти до суперфинала.

В воскресенье, 2 июня, «Балтика» в финале Кубка России по футболу встретится с петербургским «Зенитом» в «Лужниках». Начало встречи — в 17:00 (0+).