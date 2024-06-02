Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики»

Сергей Игнашевич принял решение покинуть пост главного тренера «Балтики», передаёт корреспондент «Нового Калининграда» из зала пресс-конференций стадиона «Лужники».



«Я покидаю клуб. Мой цикл в „Балтике“ окончен. Ещё будет время подвести итоги. В целом, хочется сказать, большое спасибо болельщикам „Балтики“: в первую очередь, мы играли для них, за них. Большое спасибо ребятам. <...> Я покидаю клуб и желаю всего самого наилучшего футбольному клубу „Балтика“», — заявил Игнашевич.

Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. По итогам сезона ‑ 2022-23 специалист вывел калининградский футбольный клуб в РПЛ. В завершившемся сезоне балтийцы вылетели в Первую лигу.