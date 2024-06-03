Обидное поражение и Игнашевич-аут: как «Балтика» боролась за кубок

Футбольный сезон 2023/2024 для «Балтики» закончился позже, чем ожидалось. В середине мая калининградцы вышли в финал Кубка России, чем уже удивили страну. Но второго чуда, увы, не случилось: питерский «Зенит» «перевернул» игру в конце встречи и забрал трофей в Северную столицу. Балтийцы остались без титула, но заслужили любовь болельщиков. Как это было, рассказываем в репортаже «Нового Калининграда.

Солнечные +27 опалили воскресную Москву. На открытой территории возле «Лужников» болельщики прятались от пекла в тени у кассы. Под козырьком теснились как петербуржцы, так и калининградцы. Шапкозакидательских настроений у гостей из города на Неве не было: финал любого турнира — прагматичная игра до первой ошибки, это понимали многие. Тем не менее калининградцев было слышно куда громче.

Ещё в субботу, 1 июня, когда добрая часть балтийских фанатов приземлялась в московских аэропортах, столица уже пестрила бело-синими шарфами. Буквально из каждого угла белокаменной слышалось традиционное «Вперё-ё-ё-ёд, балтийцы!» Кто-то болел именно за калининградскую команду, кто-то — против «Зенита». У каждого на то были свои мотивы.

«Да [надоел] этот „Зенит“. Вот тебя не [утомил] он?» — прояснил свои футбольные предпочтения Юрий, обычно болеющий за «Динамо».

Но были и те, кто симпатизировал «Балтике» вовсе не из неприязни к петербуржцам. «Вы играли очень хорошо, мне было интересно за вами наблюдать. Очень будет не хватать вас в [российской Премьер-]лиге. Вы выбили мой „Спартак“ из Кубка, теперь ваше дело — забрать его домой. Пусть „Балтика“ подарит счастье всей стране. Вся Россия за неё, так и пиши», — поделился Витёк, попросив представить его именно так.

В воскресенье в «Лужники» болельщиков начали пускать в 16:00 по московскому времени. Очереди образовались за час до официального открытия гейтов. Поначалу казалось, что фанатов «Балтики» куда больше. Болельщики «Зенита» шли как-то разрозненно, калининградцы же в больших группах заряжали клубные кричалки. В 17:00 народ буквально повалил, и визуальный перевес по численности уже был в пользу «Зенита». Впрочем, позитивный настрой болельщиков «Балтики» это не снижало.

«Только за счёт команды [сможем победить], только за счёт настроя. Индивидуальные [действия] — ну, может, Данила Козлов своему бывшему клубу может забить, а так всё. Сезон на физике выезжали. Двоякое ощущение [будет], честно говоря, [если выиграют кубок]», — озвучил свои мысли перед матчем калининградец Эдуард, приехавший на игру вместе с женой.

Отец и сын в джерси московского ФК «Велес», но с шарфами «Балтики» рассказали, что болеют за калининградцев почти как за своих: «У нас много игроков из „Балтики“, из Калининграда, и тренер тоже (Александр Грищенко ранее возглавлял „Балтику-БФУ“ — прим. „Нового Калининграда“). Самоотдача нужна, нужно биться. Не надо полагаться на индивидуальные действия футболистов, пусть играют командой».





Игра началась. «Балтика» стартовала, что называется, с места в карьер и за первые 20 минут подала 4 угловых. На 7-й минуте Роберто Фернандес вышел практически на рандеву с кипером питерцев, перекинул его, но защитник соперников Нино вынес мяч практически с самой ленты ворот. Казалось, что «Зенит» попросту не знал, что делать со стартовым натиском бело-синих. Но ближе к концу первого тайма футбол активность перешла от ворот «Зенита» сначала в центр поля, а потом и вовсе — на половину «Балтики».

Тем не менее первым удача улыбнулась все-таки балтийцам. Виталий Лисакович прошёл с мячом по центру поля, отдал передачу на край штрафной Даниле Козлову, полузащитник бело-синих прострелил на Алекса Фернандеса, и двадцатиоднолетний нападающий балтийцев замкнул передачу. Гол, забитый на 40 минуте, поверг одних в шок, а других — в эйфорию. Калининградцы ушли на перерыв, ведя в счёте. Оставалось продержаться ещё тайм.



«В Калининграде сейчас адский дождь, все смывает. И балтийская волна сегодня смоет „Лужники“, — убеждал себя и остальных один из группы калининградцев. — Сначала мы напьёмся, а потом будем оценивать сезон, если „Балтика“ сегодня победит».

Впрочем, болельщики «Зенита» быстро пришли в себя после пропущенного их командой гола. И во втором тайме их было слышно уже гораздо сильнее.

В начале второго тайма Лисакович мог удвоить преимущество калининградцев. Увы, кипер петербуржцев парировал удар, а мяч отлетел в штангу. В ответной атаке «Зениту» о себе напомнил Евгений Латышонок, спасавший ворота балтийцев еще трижды.

Но на 66-й минуте удар Вендела оказался для Латышонка недосягаем. На трибуне калининградцев воцарилось молчание. Все смотрели на арбитра встречи Сергея Карасёва, его рука была приложена к уху: видеоассистенты, видимо, детально проверяли гол «Зенита». Сердца болельщиков замерли... «После просмотре решение изменено», — прозвучал на весь стадион голос Карасёва, арбитр указал на фол в атаке. В фан-секторе «Балтики» началось настоящее безумие.

Однако радость Калининграда спустя 10 минут превратилась в шок: «Зенит» снова забил, на этот раз — по правилам. Сделал это защитник сине-бело-голубых Нино, буквально затолкав мяч в ворота после того, как Дмитрий Рыбчинский головой отразил удар зенитовца Вячеслава Караваева. На 95-й минуте случилось то, что преследовало «Балтику» практически на всей дистанции сезона: пропущенный мяч в финале матча. Нуралы Алип замкнул подачу Андрея Мостового и выиграл для «Зенита» кубок страны. Счет 1:2, балтийцы проиграли и упустили возможность завоевать первый в истории клуба трофей. На трибуне у болельщиков опустошение, никто не мог проронить ни слова.

Футболисты «Балтики» подошли к трибунам такие же подавленные. Было видно, как им тяжело смотреть в глаза калининградцам. Хотя болельщики ничуть не винили игроков. Многие понимали: каждый, кто был на матче, оставил всего себя ради победы, но этого не хватило. Петербуржцы взяли классом и уехали из Москвы с трофеем. Балтийцы же получили то, что ни за какие деньги не купишь — любовь болельщиков и благодарность за красивую игру почти от всей России.

«Они для нас герои, я благодарен им за всё, что мы прожили с осени по весну. В следующем сезоне пусть ждут нас, этот был тестовым. Проанализируем, что было не так, и вернёмся сильнее», — вытирая слезу, пообещал зеленоградец Виктор.

Евгения Латышонка признали лучшим игроком встречи. Приз ему вручил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Заслуги Латышонка отметил и автор победного гола казахстанец Нуралы Алип. Футболисты обменялись футболками.

Несмотря на поражение, балтийцы достойно приняли свою участь. Они дождались главного момента вечера: поднятия трофея в торжественной обстановке, и когда «Зенит» получил кубок, «Балтика» аплодировала победителям.

Перед матчем корреспондент телеканала «Каскад» Святослав Кудряшов в беседе с «Новым Калининградом» прогнозировал, что Сергей Игнашевич, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона. Тележурналист подчеркнул, что уходить нужно триумфатором. Не вышло: Игнашевич покинул «Балтику» без кубка. Тем не менее именно он вывел бело-синих в Премьер-лигу, где они не играли четверть века, и дошёл с командой до финала отечественного турнира.

«Лучше, чтобы он остался. Я считаю, что лозунг „Игнашевич, оставайся“ сейчас очень актуален как для клуба, так и для него самого. Тех, кто так считает, — их, как минимум, в четыре раза больше. <...> Это победоносный тренер, у него есть опыт победителя. Он работал с Газзаевым, он работал со Слуцким, он работал с Хиддинком, Адвокатом, Сёминым. Когда в Первой лиге „Балтика“ 30 подряд побед одержала и триумфально вышла [в РПЛ]: с девятым бюджетом в лиге они заняли второе место — это всё тренер. Что касается Премьер-лиги: да, были допущены ошибки, ещё фактор невезения где-то играл роль», — отметил тележурналист значимость тренера для калининградской команды.





Сезон официально закончен. Для балтийцев он оказался не самым удачным. Но Калининград обязательно вернётся в высшую лигу. И когда-нибудь станет триумфатором. История всё-таки циклична.

Текст, фото, видео: Денис Шелеметьев / Новый Калининград