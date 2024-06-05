«Гимнастический» ФОК у Южного парка подорожал до 1,4 млрд рублей

На строительство ФОКа на ул. Железнодорожной в Калининграде выделяют порядка 1,4 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.



Объект планируют возвести рядом с Южным парком. Предполагается, что он будет рассчитан на 1000 мест. Указанный срок ввода объекта в эксплуатацию — 2026 год. Проектно-изыскательные работы обойдутся в 12 млн рублей. Способ финансового обеспечения капитальных вложений — субсидия.

Как сообщалось ранее, в здании планируют разместить залы для занятий спортивной акробатикой и гимнастикой, хореографией, начальной и общей физической подготовкой с комплексом «Крепыш», а также тренажёрный зал и зрительные трибуны.

В 2021 году на строительство учреждения закладывали 460 млн рублей. В 2022 году ФОК подорожал до 573,9 млн. Изначально ввести комплекс в эксплуатацию планировали в 2023 году, затем срок сдвинули на 2024.

В 2021 году в Южном парке открыли бассейн.