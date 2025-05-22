«Гимнастический» ФОК у Южного парка в Калининграде вновь подорожал

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Стоимость строительства ФОКа на ул. Железнодорожной в Калининграде выросла до 2,2 млрд рублей. Об этом сообщила и.о. директора МБУ «Управление капитального строительства» Надежда Илларионова на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов в четверг, 22 мая.

«Направлена документация, результаты инженерных изысканий для проведения государственной экспертизы по объекту строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Железнодорожной. Ориентировочная стоимость объекта будет составлять 2,2 млрд рублей. Направление — гимнастика и акробатика», — рассказала Надежда Илларионова.

Как сообщалось ранее, ФОК будет рассчитан на 1000 мест. На проектно-изыскательные работы выделяли 12 млн рублей. Способ финансового обеспечения капитальных вложений — субсидия.

В здании планируют разместить залы для занятий спортивной акробатикой и гимнастикой, хореографией, начальной и общей физической подготовкой с комплексом «Крепыш», а также тренажёрный зал и зрительные трибуны.

В 2021 году на строительство учреждения закладывали 460 млн рублей. В 2022 году ФОК подорожал до 573,9 млн, в 2024-м — до 1,4 млрд. Изначально ввести комплекс в эксплуатацию планировали в 2023 году, затем срок сдвинули на 2024, позже — на 2026-й.

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