В воскресенье «Балтика» начнёт сезон Первой лиги России по футболу (исправлено)

В воскресенье, 14 июля, калининградская «Балтика» начнёт сезон Первой лиги России по футболу. Подопечные Александра Грищенко в Москве в первом туре встретятся с местной «Родиной» (0+).

В прошлом сезоне балтийцы заняли предпоследнее место в российской Премьер-лиге и вылетели в дивизион ниже. В нём калининградцы играли с 1998 по 2023 годы. Генеральный спонсор команды, госкорпорация «Ростех», поставил «Балтике» задачу вернуться в РПЛ в стартующем чемпионате.

В начале июля бело-синие узнали свой календарь матчей Первой лиги. После матча с «Родиной» «Балтика» отправится в Сочи на игру второго тура с одноимённым клубом. Первая домашняя встреча сезона у калининградцев, с башкирской «Уфой», запланирована на конец месяца.

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«Балтика» будет играть в Первой лиге — втором по силе дивизионе страны. Просим прощения за допущенную ошибку.