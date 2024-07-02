Первые три матча в Первой лиге «Балтика» проведёт с прямыми конкурентами

Первые три игры нового сезона Первой лиги калининградская «Балтика» проведёт с прямыми конкурентами за выход в РПЛ. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 2 июля.

Первенство стартует на второй неделе месяца. 13-14 июля балтийцы в Москве встретятся с «Родиной», затем полетят в Сочи, где сыграют с одноимённым клубом. В первом домашнем матче калининградцы выйдут на поле с «Уфой». Этот матч запланирован на 27-28 июля.

В прошлом сезоне московская «Родина» расположилась на 5 строчке второй по силе лиги России, набрав 55 очков. С таким же активом впереди них расположился тульский «Арсенал», сыгравший в стыковых матчах. «Сочи» покинул Премьер-лигу вместе с «Балтикой», завершив чемпионат на строчку ниже калининградцев — 16 место. «Уфа» покинула РПЛ весной 2022 года, а через сезон оказалась во Второй лиге. По итогам прошедшей кампании клуб из Башкортостана занял первое место в третьем по силе дивизионе страны и поднялся в Первую лигу.

Из «Балтики» в конце июня ушли защитник Александр Жиров, вратарь Сослан Джанаев, полузащитники Данила Козлов и Максим Кузьмин. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.

В Калининград для участия в составе «Балтика» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин. 1 июля стало известно, что балтийцы на сборах просматривают юнцов из «Химок» и белорусского «Энергетика-БГУ».

Болельщики футбольного клуба создали петицию, адресованную и.о. главы области, с просьбой вывести команду из «глубочайшего кризиса». Министерство спорта региона на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» заявило, что «калининградская „Балтика“ делает всё возможное, чтобы выполнить задачу на сезон и снова повыситься в классе».