В пятницу вечером «Балтика» сыграет с «Уфой» в 3-м туре Первой лиги

В пятницу вечером «Балтика» сыграет с «Уфой» в 3-м туре Первой лиги
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградская «Балтика» вечером в пятницу сыграет с башкирской «Уфой» в третьем туре Первой лиги. Матч пройдёт на «Ростех Арене», его начало запланировано на 19:15, говорится в календаре чемпионата, опубликованном на официальном сайте клуба (0+).

По итогам двух стартовых туров подопечные Александра Грищенко набрали два очка в матчах с прямыми конкурентами за выход в российскую Премьер-лигу. Грядущая игра станет для бело-синих первой домашней в нынешнем сезоне. «Балтика» и «Уфа» играли между собой восемь раз, в истории противостоянии у них паритет: по 3 победы каждой команды и две ничьи, сообщает Sportbox. Последняя встреча между клубами прошла в апреле 2023 года и завершилась со счётом 3:2 в пользу балтийцев.

После игры с «Уфой» калининградцы проведут ещё один тур в Калининграде. 2 августа на «Ростех Арену» приедет новороссийский «Черноморец». После этой игры «Балтика» отправится на выезды к саратовскому «Соколу» и волгоградскому «Ротору».

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