«Балтика» подписала дебютировавшего в РПЛ игрока тольяттинского «Акрона»

«Балтика» подписала нападающего, который успел дебютировать в российской Премьер-лиге за тольяттинский «Акрон». Об этом сообщила пресс-служба калининградского футбольного клуба.

Новым игроком балтийцев стал Абу-Саид Эльдарушев. Путь в профессиональном футболе он начал в махачкалинском «Анжи», а также успел поиграть за другой клуб из столицы Дагестана — «Легион-Динамо». Выступая за него, Эльдарушев отметился 11 мячами в 29 матчах тогда ещё Профессиональной футбольной лиги (сейчас это Вторая лига — прим. «Нового Калининграда»). Сезон 2021/2022 Абу-Саид провёл во владикавказской «Алании», сделав 5+4 в 37 матчах за «барсов».

«В декабре 2022-го Абу-Саид перешел в „Акрон“. За тольяттинцев форвард провел 57 матчей, забил 15 мячей и отметился 4 результативными передачами. Трудовое соглашение заключено до 30 июня 2027-го», — представила «Балтика» последние достижения новичка. Согласно данным Transfermarkt, калининградский клуб заплатил за него «Акрону» 200 тыс. евро. Рыночная стоимость игрока, по данным всё того же портала, составляет 400 тыс. евро.

В матче первого тура нового сезона РПЛ Эльдарушев вышел в основном составе дебютанта высшей лиги, «Акрона», против московского «Локомотива», забил один гол и отдал голевую передачу. Тот матч тольяттинцы проиграли «железнодорожникам» со счётом 3:2.

В пятницу, 26 июля, «Балтика» сыграла вничью с башкирской «Уфой» на «Ростех Арене». Этот результат стал третьим подряд после двух мировых с «Родиной» и «Сочи» в стартовых двух турах Первой лиги. Следующий матч балтийцы также проведут дома. В Калининград на матч четвёртого тура чемпионата приедет новороссийский «Черноморец». Стартовый свисток запланирован на 19:00 (0+).