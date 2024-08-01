В пятницу вечером «Балтика» сыграет с «Черноморцем» из Новороссийска

В пятницу вечером «Балтика» сыграет с «Черноморцем» из Новороссийска
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Вечером в пятницу, 2 августа, калининградская «Балтика» сыграет с новороссийским «Черноморцем» в четвёртом туре Первой лиги. Матч начнётся в 19:00. Об этом свидетельствует календарь турнира, опубликованный на сайте футбольного клуба (0+).

Грядущая встреча станет для балтийцев второй домашней в сезоне. В прошлом туре подопечные Александра Грищенко не смогли обыграть башкирскую «Уфу» — команды разошлись мировой, 1:1. Этот результат стал третьим подряд для калининградской команды: такой же исход был в играх с московской «Родиной» и «Сочи».

На данный момент «Балтика» занимает 14 строчку чемпионата с тремя очками в активе. После игры с черноморцем балтийцы отправятся на выезды к саратовскому «Соколу» и волгоградскому «Ротору».

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